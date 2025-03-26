Sızan amonyak gazından etkilenen 10 işçi tedaviye alındı

DHA
Balıkesir'de Altıeylül ilçesi Organize Sanayide Bölgesi'ndeki bir meyve kurutma fabrikasında, boru yenileme çalışmaları sırasında amonyak gazı sızıntısı oluştu.
Gaz, fabrikanın yanında bulunan ve müşteri hizmetleri veren bir firmanın havalandırma sisteminden içeri sızdı.
10 İŞÇİ ETKİLENDİ
Gazdan 10 işçi etkilenirken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçiler, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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