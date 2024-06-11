Samsun'da köpekten kaçan veteriner yaralandı

İHA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Halil İbrahim Ak, aşılama çalışmaları esnasında başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Kafasından yaralandı
Köpeğinin saldırısı sonrası kaçmaya çalışırken ayağının takılması sonucu düşen Ak, kafasından yaralandı. Ak'ın yardımına koşan çalışma arkadaşları, köpeği güçlükle uzaklaştırdı.
10'dan fazla dikiş atıldı
Kafasından yaralanan Ak, çalışma arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafasında 10'dan fazla dikiş atılan Ak, tedavisinin ardından taburcu edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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