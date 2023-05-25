İHA

İstanbul’un ilçesindeki Söğütlüçeşme YHT İstasyonu’nda İbrahim K., trenin ön camını temizliyordu.

İşçinin elindeki sopa, aniden yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya temas etti.

Akıma kapıldı

Elektrik akımına kapılan talihsiz adam yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Söğütlüçeşme’de bir işçi, elektrik akımına kapıldı
Söğütlüçeşme’de elektrik akımına kapılan işçi

Korkunç kaza kamerada

Korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.