Söğütlüçeşme’de bir işçi, elektrik akımına kapıldı

İHA
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Söğütlüçeşme YHT İstasyonu’nda İbrahim K., trenin ön camını temizliyordu.
İşçinin elindeki sopa, aniden yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya temas etti.
Akıma kapıldı
Elektrik akımına kapılan talihsiz adam yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Korkunç kaza kamerada
Korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.