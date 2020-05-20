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    Sokak ortasındaki kavgada polis havaya ateş açtı

    Gaziosmanpaşa'da çıkan kavgada birbirine giren grubu, polis dağıttı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 11:18
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    Sokak ortasındaki kavgada polis havaya ateş açtı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kavga çıktı.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokak ortasında çok sayıda kişi, birbirine girdi.

    BİRBİRİNE GİRDİLER

    Kavgayı ayırmak ve izlemek isteyenler de sokağa inince çok sayıda kişi, sosyal mesafeyi de yok sayarak yan yana durdu.

    Birbirine giren taraflar uzun süre kavga etti.

    Sokak ortasındaki kavgada polis havaya ateş açtı ViDEO

    POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmakta güçlük çekince, havaya ateş açtı. Silah sesi üzerine taraftar kavgayı sonlandırdı.

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