Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı kurye yaşamını yitirdi İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada ağır yaralanan motosikletli kurye, 6 günlük yaşam savaşını kaybederken, Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı belirtildi.

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Yavaşlayan kuryeye Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu otomobiliyle çarptı

Kaza, Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe Günü öğlen saatlerinde meydana geldi. 16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38) sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.

Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü ve Göçer yoğum bakımda tedavi altına alındı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ağır yaralı kurye, 6 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, biri engelli iki çocuk babası Yunus Emre Göçer, 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Göçerin cenazesi Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Göçerin arkadaşları Adli Tıp Kurumu önünde motosikletleriyle cenaze götürülürken eşlik etti.

"Fren dahi yapmadan arkadaşımıza çarpıyor"

Yunus Emre Göçer'in cenazesi Gümüşsuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Göçer'in arkadaşı Yusuf Özsoy, şunları söyledi:

Yasal süreçler devam ediyor, arkadaşımızı bugün defnedeceğiz. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntü izlemeden motosikletlinin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonrada kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş diye tutanak tutmuş. Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görünüyor. Çarpan kişi hiçbir şekilde tutuklanmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)