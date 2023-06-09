Somer Şef’in 22,5 yıla kadar hapsi istendi İstinat duvarı çöken restoranda diplomatın hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada, ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

DHA

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı, 20 Mayıs 2022'de çöktü.

O sırada yoldan geçen Ürdünlü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kaldı.

Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetti.

İddianame hazırlandı

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal´in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemi

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi.

Sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Somer Şef, bir sonraki celsede hazır olacak

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, mülk sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal taraf avukatlarıyla birlikte katıldı.

Sanık Somer Sivrioğlu'nun avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

Hakim tarafından olay yerinde keşif yapıldığı, bilirkişi raporunun beklendiği belirtildi.

'Eskidiğinden haberim yoktu'

Sanık Mehmet Levent Kula, iddianamedeki yapının maliklerinden biri olduğunu belirterek, "Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince, miras yoluyla pay olarak bana geçti. Burada 1979 yılından beri rahmetli dedemin kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur. Duvarın yapım ve onarım tarihini bilmiyorum. Ölümlü vaka olduğu için üzgünüm ve pişmanım." diyerek beraatini istedi.

'Bilinçli taksir' iddiası kabul görmedi

Mehmet Levent Kula'nın avukatı istinat duvarının kiracının sorumluluğu altında olduğunu ifade ederek "İddianamedeki bilinçli taksir iddiasını kabul etmiyoruz. Bu çok ağır bir ithamdır. Duvarın yıkılıp yıkılmayacağını öngörmesi mümkün değildir. Kaldı ki burası yıllardır aynı kiracı tarafından arsası ve duvarıyla birlikte kiralanmıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

Sanık Gülay Kula ise savunmasında "Eşimden miras yoluyla bana ve çocuklarıma kalmıştır. Bahsi geçen duvarına hiç dikkat etmedim. Üzgünüm, olmasaydı iyiydi. Benim olayda kastım yoktur." dedi.

'Beşiktaş Belediyesi suçlu'

Diğer bir sanık Sevinç Kula da duvar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kiracıların herhangi bir tamir talebinde bulunmadığını söyledi.

Sevinç Kula´nın avukatı, istinat duvarının yıllar içerisinde çok kez değişikliğe uğradığını belirterek "Duvar Beşiktaş Belediyesi'nin sorumluluğu altındadır. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş bizim bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmıştı." dedi.

"Kiracıya 'çık' dedik"

Sanık Sakine Öçal da "Ben Yalova´da yaşıyorum. Babam 50 sene evvel kiraya vermişti, bize sadece kira geliyordu. Biz suçsuzuz. Beraatimi talep ediyorum. Kiracıya 'çık' dedik ama çıkmadı." dedi.

"Tüm sanıklardan şikayetçiyiz"

Şikayetçi avukatı Nisa Serin ise "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu'nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz." diye konuştu.

Ertelendi

Mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.