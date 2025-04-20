Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan 16 Nisan günü havalanan A210 tipi Ultra Light model eğitim uçağı, yalnız uçuş görevindeki pilot adayı O.A.’nın kontrolündeydi. Ancak iddiaya göre, havada yaşanan teknik bir arıza nedeniyle uçağın rotası değişti. Pilot, soğukkanlılığını koruyarak Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi yakınlarındaki bir tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Neyse ki kazada can kaybı yaşanmadı; ancak olay, son yıllarda kentte art arda yaşanan uçak kazalarını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’nin sivil havacılıkta önemli merkezlerinden biri olan Bursa’da, son 3 yıl 9 aylık süreçte 9 eğitim uçağı kazaya karıştı. Bu kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralı kurtuldu. 10 farklı uçuş okuluna ve iki aktif havaalanına ev sahipliği yapan kentteki kazalar, güvenlik zafiyetlerini ve eğitimin sorgulanması gerektiğini ortaya koydu.

İLK ALARM 2021'DE: 500 METRE KALA YERE ÇAKILDI

İlk büyük alarm 29 Haziran 2021'de verildi. Cengiz Topel Havalimanı’ndan havalanan Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Bursa Yunuseli Havalimanı’na yaklaşırken motor arızası yaşadı. Pistten yalnızca 500 metre uzaklıktaki bir meyve bahçesine düşen uçakta bulunan pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci pilot Rabia Erdun, kazayı hafif yaralarla atlattı.

SOKAĞA DÜŞEN ALEV TOPU: 2 CAN GİTTİ, MAHALLE ALEV ALDI

25 Nisan 2022’de yaşanan bir diğer kazadaysa tablo çok daha ağırdı. TC-UTT tescilli eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kontrolden çıkarak Yunuseli Havalimanı yakınlarındaki bir sokağa çakıldı. Uçak bir eve çarparak alev aldı, çevrede park halindeki araçlar da yanmaya başladı. Yaşanan patlamalarla birlikte mahalle adeta savaş alanına dönerken, pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. İki ev ve beş araç da kullanılamaz hale geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ZEYTİNLİKTE SON BULAN GEZİ UÇUŞU

17 Eylül 2022 tarihinde Mudanya semalarında turistik bir gezi uçuşu yapan gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinlik bir alana acil iniş yaptı. Sert inişe rağmen pilot Erkan Hoş ve yolcu Gökhan Molla kazayı yara almadan atlattı. Ancak olay, teknik denetimlerin yetersizliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

SANTRALE DÜŞEN UÇAK

1 Aralık 2022’de Yunuseli Havalimanı’ndan hobi amaçlı havalanan TC-UHY tescilli Bristell B23 tipi uçak, dönüş yolunda Pamukova üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş kaybı yaşadı. Türkiye’nin en büyük doğal gaz çevrim santrallerinden biri olan Ovaakça sahasına düşen uçakta, pilot Hakan Köksal ve yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Kaza sonrası uçak tamamen alev aldı.

EĞİTİM UÇAĞI TARLAYA İNDİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

5 Ocak 2024’te, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan tek kişilik eğitim uçağı, Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi'nde teknik arıza nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı. Pilot Mehmet Akif Öztürk, kazayı yara almadan atlattı ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

PİLOT VE EĞİTMEN ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

En sarsıcı kazalardan biri 23 Eylül 2024 sabahı yaşandı. Fenix Havacılık’a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, iniş-kalkış eğitimi sırasında pistten kalktıktan kısa bir süre sonra boş araziye çakıldı. Uçak, parçalanarak piste ve çevreye yayıldı. Öğretmen pilot Ünal Aster ve eğitmen adayı Emir Gülal Nalcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Son yıllarda sıklaşan bu kazaların çoğunda teknik arızaların yanı sıra kötü hava koşulları ve pilotaj hataları da dikkat çekiyor. Yetkililer, devam eden soruşturmalar kapsamında güvenlik prosedürlerini mercek altına alırken, sivil havacılığın kalbi olarak anılan Bursa’da gökyüzündeki riskler artık daha fazla sorgulanıyor.