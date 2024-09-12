SON DAKİKA! Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin yaşam savaşı devam ediyor Tekirdağ'da darp ve cinsel istismara uğrayan, tutuklanan annesi tarafından hastaneye 'komşuda düştü' denilerek götürülen 2 yaşındaki Sıla bebek entübe edildi. Olaya ilişkin 5 kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da bebeğe cinsel istismar olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da katledilmesine ağlarken Tekirdağ'dan kahredici başka bir haber geldi.

Annesi tarafından komşu evinde düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki küçük Sıla'nın darbedildiği anlaşılarak polis ekipleri harekete geçti.

Beyin kanaması geçiren ve tedavi altına alınan bebeğin daha sonra cinsel istismara uğradığı belirlendi.

2 YAŞINDAKİ SILA BEBEK ENTÜBE EDİLDİ

Anne dahil 5 kişinin tutuklu olduğu olayda, tedavi altındaki bebek hakkında yapılan açıklamada bebeğin öldüğü belirtildi.

BAKANLIK DÜZELTTİ: YAŞIYOR

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaki ölüm haberinde yapılan yanlışlık düzeltildi.

Talihsiz Sıla'nın entübe şekilde yoğun bakımda hayat mücadelesinin devam ettiği bildirildi.

"BEBEĞİ KOMŞU DÜŞÜRDÜ"

İlçede yaşayan Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı S.Y.yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Vücudundan morluklar olan anne Yeniçeri, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DARP İZLERİNİ FARK ETTİ

Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi.

Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BEYİN AMELİYATINA ALINDI

Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuğu da tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMAR KESİNLEŞTİ

Olayla ilgili Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, dün akşam yaptığı açıklamada minik S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nun kati raporuyla kesinleştiğini açıklamıştı.

Gürcün, "Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor.

Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef.

Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef ne yazık ki, evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda." dedi.

Öte yandan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren minik S.Y.'nin, hayati tehlikesi devam ediyor.