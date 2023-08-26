Sonu gelmiyor! Aydın'da sokak köpeklerinin saldırdığı motosikletli yaralandı Motosikletiyle seyir halinde ilerlediği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç hastanelik oldu. Bölgedeki vatandaşlar, "Çoğu zaman burada sokak köpekleri toplu şekilde geziyor ve çok tedirgin oluyoruz" dedi.

İHA

Türkiye'nin gündeminde uzun süredir sokak köpekleri vakaları yer alıyor.

Tedirginlik yaşayan vatandaşlar sık sık yetkililere seslense de, kimi belediyeler gerekli önlemleri almıyor.

Bu durum ise saldırılara bir yenisinin daha eklenmesine neden oluyor.

Saldırıya uğradı

Son olarak bir saldırı da Aydın'da yaşandı.

Efeler ilçesinde akşam saatlerinde iş çıkışı motosikleti ile güzergahı kullanan Deniz Kaan Kurt isimli genç, bölgeden geçerken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Aşı yapıldı

Köpekler tarafından bacağından ısırılan Kurt, çevredeki vatandaşların yardımı ile köpeklerden kurtuldu.

Tedavi için Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurt’a kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.

"Çoğu zaman burada sokak köpekleri toplu şekilde geziyor"

Aydın’daki sokak köpeklerinden tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, "Bu bölgede hem okullar hem de hastane var. Bu tür bir durum okullar açıldığında da yaşanırsa daha vahim sonuçlar ortaya çıkartabilir. Çoğu zaman burada sokak köpekleri toplu şekilde geziyor ve çok tedirgin oluyoruz. Üzücü bir olay daha yaşanmadan yetkili kurumları göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.