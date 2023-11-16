Sosyal medyadan Filistinlilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail’in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilen Yunus Esad K. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı.

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DHA

Eskişehir’de Yunus Esad K., ‘Balamir Atabey’ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaştığı video ve yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere hareket etti.

Yapılan incelemede İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını destekleyen mesajlar yazdığı belirlenen Yunus Esad K. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Tepki çeken ifadeler sonrası gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Yunus Esad K.’yı evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Yunus Esad K., işlemlerinin ardından ‘halkı din ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Yalanladı

Şüpheli Yunus Esad K.’nın ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek sosyal medya hesabının çalındığını ve kendisinin yazmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Yunus Esad K.’nın aralarında tehdit, şantaj ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ile kişisel verilerin hukuksuz ele geçirilmesi suçlarından 5 ayrı sabıkası olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)