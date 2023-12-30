Sosyal medyadan yardım istedi: İstanbul'da eski sevgili skandalı Eski erkek arkadaşı tarafından uzaklaştırma kararına rağmen ölümle tehdit edildiğini söyleyen genç kadın yardım çığlığının üzerine ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

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DHA

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz isimli kadın, dün akşam kendi hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını öne sürdü.

"Tehdit ediliyorum"

Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, ağlayarak yaşadığı süreci anlattı.

Bunun üzerine de yetkililerden yardım isteyen Yılmaz'ın paylaşımı geniş kitlelere ulaştı.

Gözaltına alındı

Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu belirlendi.

Elektronik kelepçe takıldı

Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheliye, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)