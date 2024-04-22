Pes dedirten olay: 29 yaşındaki kadın 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Başından iki evlilik geçen Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Programa bağlanan kadın ilişkiyi doğrularken Yetik, "Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak" diye konuştu.

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ensonhaber.com

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, izleyenleri hayrete düşüren bir olay ele alındı.

Umut Yetik, 8 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Söyledikleriyle stüdyodakileri ve Müge Anlı'yı şaşırtan Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi.

19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı

Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

Gözyaşlarına boğulan Yetik, "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız deyip, beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu mu doğuracak." dedi.

Çantasına yasaklı madde koydular: Hapse attıracaklardı, başaramayınca kaçtılar

Boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu belirten Yetik, "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söyledi. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar. Çünkü benim geçmişimde suç dosyası yok, kendimden çok eminim. Hastaneden hep birlikte çıktıktan sonra bana ne olduğunu sordular. Ben temiz çıkarsam bunu yapan kişiyi kumpastan yargılatacağımı söyledim, ne olduysa bu blöften sonra oldu. O gün 9'dan sonra ne Tuğçe'nin ne de Mustafa'nın telefonlarına ulaşamadık, beni hapse attıracaklardı başaramayınca kaçtılar." ifadelerini kullandı.

Üvey anne canlı yayına bağlandı: İlişkiyi kabul etti

İddiaların odağındaki Tuğçe Akpençe, canlı yayına bağlandı.

Kocasından şiddet gördüğünü söyleyen ve birlikteliğini kabul eden Akpençe, üveyle oğlu ile ilişkisinin 8-9 ay önce başladığını söyledi.

