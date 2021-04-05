Bakkal dükkanına gelen 3 gençten biri içeri girerek dükkan sahibini oylarken, diğer ikisi dışarıda asılı durun top filesi içinden 20 liralık top alıp kaçtı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde 3 genç, Battalgazi Mahallesi Peyami Sokak üzerinde bulunan bir bakkal dükkanının önüne geldi.

Saat 11.30 sıralarında bakkal önünde kısa süre konuştuktan sonra içlerinden biri, dükkana girip dükkan sahibini oyalamaya başladı.

O sırada dışarıdaki iki kişi ise çevreyi kontrol ettikten sonra, bakkalın giriş kısmında file içerisinde bulunan toplardan birini çalarak hızla uzaklaştı.

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Sultanbeyli’de bakkala gelen 3 hırsız futbol topu çalıp kaçtı VİDEO

“İNSAN BU KADAR DÜŞER Mİ”

Market sahibi Yusuf Gelturan, yaşanan hırsızlık olayı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Futbol topu hırsızlığının olduğu sırada ben yan dükkandaydım. 2 genç önce markete girerek alışveriş yaptılar. Kasaya bakan hanımım ‘futbol topunu aldılar’ dedi. İçerideki gençler onu konuştururken dışarıda olan 3’üncü genç futbol topunu alarak kaçtı. Markette olan 2 genç biz onu tanımıyoruz dediler. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimiz de 3 gencin şebeke olduğunu anladık. Bir futbol topu 20 TL, bana gelerek, ‘Bizim paramız yok. Biz futbol maçı yapmak istiyoruz” deseler inanın ben para almadan verirdim. Bugün futbol topunu çalan yarın neler yapar. Bir insan bu kadar düşer mi."