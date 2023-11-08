Sultanbeyli'de çarptığı otomobil sürücüsünü arkadaşlarını çağırıp darbetti

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde Ahmet Akçakoca'nın park halindeki otomobilinin arka tamponuna, başka bir sürücü park halinde bulunan aracını çıkarmak istediği sırada hafifçe çarptı.

Akçakoca otomobil sürücüsünün yanına giderek aracına baktı ve "Bir şey yok, önemli değil" dedi.

Ahmet Akçakoca, daha sonra otomobil sürücüsünün yanından ayrılarak dükkana girdi.

Bir saat sonra 10 arkadaşıyla geldi

Kazanın üzerinden yaklaşık 1 saat geçtikten sonra Akçakoca'nın aracına çarpan sürücü ve siyah bir araç içindeki 10 kişi olay yerine geldi.

Daha sonra arabanın masrafını ödeme bahanesiyle Akçakoca'yı dükkanın dışına çağırdılar.

Tartışma çıktı

Aracının yanına gelen Akçakoca, bir anda etrafını saran sürücü ve arkadaşları ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yumruk ve tekmelerle saldırdılar

Akçakoca'nın aracına çarpan sürücü ve arkadaşları, Akçakoca'ya yumruk ve tekme ile saldırmaya başladı.

Silah çekti

Yere düşen Akçakoca uzun süre darbedildi. Arkadaşlarıyla gelen otomobil sürücüsü, belindeki silahı çekerek yerdeki Akçakoca'ya doğru yöneldi.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle Akçakoca dükkanına kaçtı.

Hakaret etti

Saldırganlar peşinden dükkana girerek tehdit ve hakaret etmeye devam etti.

Vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar dükkandan güçlükle çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Akçakoca kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

"Bunlar şehir eşkıyası ceza almalarını istiyorum"

Darbedilen otomobil sahibi Ahmet Akçakoca şu ifadeleri kullandı:

Adam çıkmaya çalıştığı sırada, park halinde bulunan aracımın arka tampona dokunuyor. Ben dükkandan görüp adamın yanına gidiyorum, araca bakınca 'Bunda büyütülecek bir şey yok' dedim. O da bana hastası olduğunu eşinin ve çocuklarının arabada olduğunu söyledi. Ben de 'zaten hastan var git işine gücüne bak' dedim. Konuşmamızdan bir saat sonra kendisi ve çevresinden getirdiği 8 ya da 10 kişi tam emin değilim 'gel senin hasarını karşılayalım' diyerek beni buraya çekti. Daha sonra yanında getirdiği adamlar ile beni darbetmeye başladılar. Ben ne olduğunu anlamadan saldırıya uğradım. Daha sonra bu saldırı dükkanımın içine kadar devam etti. Tehdit, hakaret ederek beni darbettiler.