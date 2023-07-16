İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çarşamba günü saat 17.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir iş kazası yaşandı.

Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Burcu E., aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu T. ile X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Burcu E., meslektaşının parmağını ısırıp darbetti.

İkili arasında yaşanan kavga personelin araya girmesiyle son buldu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Burcu T.'nin parmağında kırıklar oluştuğu belirlendi.

Parmağı alçıya alınan Burcu T., konuya ilişkin şikayetçi oldu. Burcu T.'nin hastaneye götürüldüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Burcu T., şu şekilde konuştu:

Şarjı çıkmasın diye X-Ray cihazını sağa doğru çektim. Şarjı çıkınca arama yapamıyorduk. Bunun üzerine şahıs, beni şefime şikayet etmiş.



Ben de neden şikayet ettiğini sorunca bir anda üstüme saldırmaya başladı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım ama engel olamadım.



Parmağımı ısırdı, tırnağımı koparttı. 1 dakikadan fazla elimi ağzından alamadım. Çevredekiler bizi ayırmaya çalıştı. Parmağımı zor kurtardık. Beni öldürmekle tehdit etti.