DHA
İstanbul Sultanbeyli'de panik anları yaşandı.
Husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek caddeye taştı.
Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada çevredeki iş yerlerinin camları kırılırken, 2 kişi de yaralandı.
Cadde trafiğe kapandı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak caddeyi trafiğe kapattı.
Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
8 kişi gözaltında
Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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