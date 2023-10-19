Sultanbeyli'de iki aile birbirine girdi: Cadde trafiğe kapatıldı Husumetli iki ailenin kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu. 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 8 kişi de gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul Sultanbeyli'de panik anları yaşandı. Husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek caddeye taştı. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada çevredeki iş yerlerinin camları kırılırken, 2 kişi de yaralandı. Cadde trafiğe kapandı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak caddeyi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 8 kişi gözaltında Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)