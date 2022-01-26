Sultanbeyli’de şizofreni hastası, annesini öldürdü

Aynı evde yaşadığı annesini öldüren şizofreni hastası, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Orhan Oruç Güney, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz Güney’i, henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE TEDAVİ GÖRDÜ

Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay sırasında şahsın babasının işte olduğu ve daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.