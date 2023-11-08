İstanbul'da Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi’nde, cadde üzerinde kalabalık bir grupla bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Caddede başlayan kavgaya karışan 1 kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı.
Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Kalabalık grup, iş yeri içinde sıkıştırdığı kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
Çorbacıda maddi hasar oluştu
Çorbacıda masa üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine atan taraflar iş yerinde maddi zarara neden oldu.
Kalabalık grup, darbettiği kişiyi vatandaşların araya girmesiyle olay yerinde bırakıp kaçtı.
Kameralara yansıdı
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, karabalık grubun bir kişiye saldırdığı ve darbettiği görülüyor.
Vatandaşlar kurtardı
Darbedilen kişiyi kurtarmak için vatandaşların araya girdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış