Sultanbeyli'de traktöre bağlanan köpeğe eziyet

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki traktöre bağlanan köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu.

Sultanbeyli Osmangazi mezarlığı yolunda Kurnaköy girişinde traktörün arka kısmına bağlanan köpek, eziyet çektirilerek götürüldü. Bunu gören duyarlı vatandaş, traktörün üzerindeki 2 kişiyi uyardı.

Köpek, traktörün hızına yetişmeye çalıştı

DHA'nın haberine göre; traktörde bulunanlar uyarılara aldırmadan yoluna devam ederken, traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin durumu yürek burktu. Uzun süre köpeği böyle çekerek ilerleyen traktör, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.