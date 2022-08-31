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Sultanbeyli'de traktöre bağlanan köpeğe eziyet
İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki traktöre bağlanan köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu.
- 31.08.2022 - 02:36
Sultanbeyli Osmangazi mezarlığı yolunda Kurnaköy girişinde traktörün arka kısmına bağlanan köpek, eziyet çektirilerek götürüldü. Bunu gören duyarlı vatandaş, traktörün üzerindeki 2 kişiyi uyardı.
Köpek, traktörün hızına yetişmeye çalıştı
DHA'nın haberine göre; traktörde bulunanlar uyarılara aldırmadan yoluna devam ederken, traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin durumu yürek burktu. Uzun süre köpeği böyle çekerek ilerleyen traktör, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.