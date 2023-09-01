Sultanbeyli'de yolda yürüyen vatandaşın cep telefonu yandı

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyün Turgut Güvener arka cebindeki telefondan gelen sıcaklığı farketti.

Güvener'in telefonunun kılıfını çıkarmaya çalıştığı sırada yoğun duman çıkmaya başladı.

Güvener'in telefonu yere atmasıyla birlikte telefon patladı.

3 ay önce aldığını söyledi

Güvener tarafından telefonun yaklaşık 3 ay önce 10 bin liraya alındığı öğrenildi.

Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Erken fark ettim canımıza bir şey olmadı"

Yaşananları anlatan Turgut Güvener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı. Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim.