Sultanbeyli'deki binada tadilata giren çatı alevlere teslim oldu 3 katlı binanın çatısından bir anda dumanlar yükseldi. Ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, binada hasar oluştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yangın paniği yaşandı. Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kontrol altına alındı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan olmadı Can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı olayda, binada hasar oluştu. Görgü tanığı Turan Çınar, "Tadilat sırasında yangın çıkmış, ben uzaktan dumanları görüp geldim. Benim arkadaşımın binası. Yangında yaralı yok. İtfaiye ekipleri söndürdü." dedi.