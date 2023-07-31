Sultangazi'de taksici-yolcu kavgası: Yolcuları yarı yolda bıraktı Taksi şoförü ve yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavganın ardından yol ortasında duran taksici, yolcuları indirerek tartışmaya devam etti.

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DHA

İstanbullunun ulaşım sıkıntısı her geçen gün artıyor...

Bozulan İETT araçlarının yanı sıra bir diğer yandan da ulaşımda taksi sorunu yaşanıyor.

Yaşanan sorunlar vatandaşı canından bezdirirken taksiciler her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Bir yeni olayın adresi ise Sultangazi oldu.

Yolcu ve taksici kavgası

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde seyir halindeki taksi şoförü ile yolcular arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Yolcuları yolda indirdi

Şoför, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde yol ortasında taksiyi durdurarak, yolcuları indirdi.

Tarafların arasındaki tartışma yol ortasında da devam ederken çevredekiler, araya girerek tartışmayı sonlandırmaya çalıştı.

Tartışma ancak bir süre sonra sonlanabildi, taksi şoförü de yoluna devam etti.

O anlar kaydedildi

Yaşanan tartışma anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.