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    Sultangazi'de 18 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü

    Tartıştığı arkadaşı tarafından evinin önünde göğsünden silahla vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gürkan Altun, defnedildi.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:10
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    Sultangazi'de 18 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü

    Dün gece İstanbul Sultangazi'deki Gazi Mahallesi 1369 Sokak'ta, 18 yaşındaki Gürkan Altun ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında evinin önünde tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Altun, arkadaşının silahından çıkan kurşunla göğsünden ağır yaralandı.

    CENAZE NAMAZI KILINDI

    Hastaneye kaldırılan Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi, Gazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Sultangazi de 18 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü #1

    Sultangazi de 18 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü #2

    Sultangazi de 18 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü #3

    Sultangazi de 18 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü #4

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