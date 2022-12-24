Boş bir araziye ihbar üzerine giden ekipler, 2 kişinin bir atı kesip etleri çuvallara koyduğunu gördü. Şahıslar gözaltına alınırken, etler imha edildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi'nde, 23 Aralık’ta gece saatlerinde boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

İhbar edilen adrese, polis ekipleri ile baskın yapıldı.

Ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

At eti dolu çuvallarla yakalandılar

DHA’nın haberine göre; boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak araca yükledikleri görüldü.

Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezi amirliğine götürüldü.

Sultangazi’de 2 kişi, at keserken yakalandı VİDEO



Etler çukura gömülüp kireç döküldü

Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü.

Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.