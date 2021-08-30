3 apartmana girerek dairelerinin önündeki ayakkabıları çalan şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı. Bir dairenin önünde duran 2 çift ayakkabıyı çalan hırsız, rahat bir tavırla apartmandan ayrıldı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, 29 Ağustos günü sabah saatlerinde 3 apartmana giren bir hırsız, kapıların önünde duran ayakkabıları çaldı.

Şahsın bir apartmandaki hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜM KATLARI GEZDİ

Kameraya yansıyan görüntülerde, bir poşet dolusu ayakkabı ile apartmana giren hırsızın, tüm katları gezdiği görüldü.

Sultangazi’de, apartmana giren hırsız ayakkabıları topladı VİDEO



KAYIPLARA KARIŞTI

Bir dairenin önündeki iki çift ayakkabıyı alan hırsız, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızın rahat ve sakin tavırları dikkat çekti.