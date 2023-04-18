DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bölgede bulunan bir atölyeye hırsız dadandı.

Kot pantolon üretimi yapılan atölyeye gelen şüpheliler, yanlarında getirdikleri inşaat makasıyla kapının kilitlerini kırdı.

Daha sonra atölyeye giren şüpheliler 400 adet satışa hazır kot pantolonu çalarak geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Ardından atölye sahibi Beytullah Ay'ın telefonuna güvenlik için kurduğu alarmın bildirimi geldi.

Evinden çıkıp atölyesini kontrole gelen Ay, içeriden satışa hazır pantolonların çalındığını fark etti.

Atölye sahibi Beytullah Ay, şu ifadeleri kullandı:

Sabah 07.00 sıralarında buraya gelip dükkanı soydular. Bize sinyal geldi fakat biz gelene kadar malımızı alıp götürdüler. Bunlara bir çözüm bulunması, yakalanmaları lazım. Biz zararımızı nasıl ödeyeceğiz. Ekonomik krizle uğraşıyoruz zaten. İnsanlar burada ekmek yiyor. 400 tane pantolon çalındı, zararımız yaklaşık 150 bin lira. Bir kişi bunları görüyor ama şüpheliler ona da bağırıp küfrediyor. O da kaçıyor silahları vardır diye. Polise de şikayetçi olduk.