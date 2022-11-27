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    Sultangazi'de bebeğiyle saldırıya uğradı: 9 gözaltı

    Kucağındaki bebeği ile caddede yürüyen Suriye uyruklu anne, silahlı saldırıya uğrayarak can verdi. Olayla ilgili 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • 27.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 16:20
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    Sultangazi'de bebeğiyle saldırıya uğradı: 9 gözaltı

    İstanbul Sultangazi'nin Ordu Caddesi'nde silah sesleri yükseldi.

    Akşamüstü kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci, silahlı saldırıya uğradı.

    Anne kurtarılamadı

    Haci, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, saldırıda kucağından düşen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre polis, şüphelilerin adrese araçla geldikleri belirledi.

    Sultangazi'de bebeğiyle saldırıya uğradı: 9 gözaltı VİDEO

    9 kişi gözaltında

    Polis, olayda kullanılan araçtaki 9 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

    Polisin araştırmasında Hatice Haci'nin geçmiş bir tarihte Suriye’de evlendiği, Suriye’deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

    Sultangazi de bebeğiyle saldırıya uğradı: 9 gözaltı #1


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