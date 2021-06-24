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Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı

Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı

Çocukların kavga etmesi ile aileler arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri evde bulunan balta ile dışarı çıkarak, karşı tarafa saldırdı.