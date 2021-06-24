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    Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı

    Çocukların kavga etmesi ile aileler arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri evde bulunan balta ile dışarı çıkarak, karşı tarafa saldırdı.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 12:37
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    Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıkınca aileler sokağa çıktı.

    Aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Taraflardan biri evdeki baltayı da alarak karşı tarafa saldırdı.

    Yumruklar, tekmeler ve sopalar havada uçuştu.

    Kavga anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    UYARI ATEŞİ YAPILDI

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Kavganın sonlanması için polis ekipleri havaya uyarı ateşi yaptı.

    Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı VİDEO

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı #7

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