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- Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı
Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı
Çocukların kavga etmesi ile aileler arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri evde bulunan balta ile dışarı çıkarak, karşı tarafa saldırdı.
- DHA
- 24.06.2021 - 12:27
- Güncelleme : 24.06.2021 - 12:37
İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıkınca aileler sokağa çıktı.
Aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri evdeki baltayı da alarak karşı tarafa saldırdı.
Yumruklar, tekmeler ve sopalar havada uçuştu.
Kavga anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
UYARI ATEŞİ YAPILDI
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kavganın sonlanması için polis ekipleri havaya uyarı ateşi yaptı.
Sultangazi’de çocuklar kavga etti, aileler birbirine saldırdı VİDEO
3 KİŞİ YARALANDI
Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.