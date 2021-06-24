Epilepsi krizi geçiren sürücü, kamyonetle 2 araca çarpmasının ardından bariyerlere çarparak durdu. Kamyonette sıkışan sürücü ve yanındaki oğlu, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 10.30 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osmangazi alt geçidinde epilepsi hastası olduğu öğrenilen 34 FHL 82 plakalı kamyonet sürücüsü, alt geçitten geçerken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bu sırada önce aynı yönde giden 34 LNJ 575 plakalı servis minibüsüne çarpan kamyonet, daha sonra Hüseyin Bayraktar idaresindeki otomobile çarptı.

EPİLEPSİ HASTASI VE OĞLU YARALANDI

Bariyerlere çarparak durabilen kamyonetteki epilepsi hastası sürücü ve oğlu yaralandı. Epilepsi hastası sürücü ve oğlu, çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan araç sürücüleri ve çevredekiler, yaralılara müdahale etti, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.

Sultangazi'de epilepsi krizi geçiren sürücü kaza yaptı VİDEO

"KRİZ GEÇİRDİ"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bayraktar, "Hanımı işe bırakmaya gidiyordum. Normal istikametimizde giderken 34 FHL plakalı kamyonet, servis minibüsüne hızlı bir şekilde vurdu. Çok hızlıydı. Çarptığı minibüs, yaklaşık 150 metre gitti. Daha sonra bana vurdu. Ben de bariyere çarpmamak için aracımı döndürdüm. Bir sıkıntımız yok, çok şükür kurtulduk. Aşağı geldiğimizde vuran arkadaşımızın ağzı burnu köpük içindeydi. Yüksek ihtimalle rahatsızlanmış. Kriz geçirmiş. Çocuğu bağırıyordu. Hemen müdahale etmeye başladık. Başka arkadaşlar da geldi. Durumu iyi." dedi.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Öte yandan çevredeki vatandaşlar, alt geçidin üzerinden kaza yerindeki çalışmaları izleyerek cep telefonları ile kaydetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücü ve oğlunun kurtarılma anları kameralara yansıdı.













