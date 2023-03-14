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Gençlerin tehlikeli oyunları yürekleri ağza getiriyor. 

Hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atan gençlerin kaydettikleri pes dedirtti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 2 arkadaş vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. 

İki arkadaş bir süre sokakta oyalandı.

Tabancayla havaya ateş etti 

Kısa bir süre sonra kişilerden biri üzerindeki tabancayı çıkardı.

O anları kaydetti 

Tabanca ile havaya ateş ederken, diğer arkadaşı cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Arkadaşlarına ateş ettiler 

Yine bir başka görüntüde ise, Tem otoyolu Sultangazi kavşağında bulunan gençlerden biri, üzerindeki silahı çıkararak kendilerine doğru gelen arkadaşına ateş etti.

O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki tabanca da kurusıkı 

Her iki olaydaki tabancaların kurusıkı tabanca oldukları öğrenildi. 

Sultangazi'de kurusıkı tabanca ile tehlikeli oyun kamerada  #1
Sultangazi'de kurusıkı tabanca ile tehlikeli oyun kamerada  #2
Sultangazi'de kurusıkı tabanca ile tehlikeli oyun kamerada  #3