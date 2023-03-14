Sultangazi'de gençlerin silahlı oyunu! O anları kaydettiler Kentte çekilen 2 farklı görüntüde gençlerin kurusıkı tabancayla yaptığı tehlikeli oyunlar vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarıyla kayıt altına alındı.

Gençlerin tehlikeli oyunları yürekleri ağza getiriyor.

Hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atan gençlerin kaydettikleri pes dedirtti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 2 arkadaş vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İki arkadaş bir süre sokakta oyalandı.

Tabancayla havaya ateş etti

Kısa bir süre sonra kişilerden biri üzerindeki tabancayı çıkardı.

O anları kaydetti

Tabanca ile havaya ateş ederken, diğer arkadaşı cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arkadaşlarına ateş ettiler

Yine bir başka görüntüde ise, Tem otoyolu Sultangazi kavşağında bulunan gençlerden biri, üzerindeki silahı çıkararak kendilerine doğru gelen arkadaşına ateş etti.

O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki tabanca da kurusıkı

Her iki olaydaki tabancaların kurusıkı tabanca oldukları öğrenildi.