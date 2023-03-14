Gençlerin tehlikeli oyunları yürekleri ağza getiriyor.
Hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atan gençlerin kaydettikleri pes dedirtti.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 2 arkadaş vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
İki arkadaş bir süre sokakta oyalandı.
Tabancayla havaya ateş etti
Kısa bir süre sonra kişilerden biri üzerindeki tabancayı çıkardı.
O anları kaydetti
Tabanca ile havaya ateş ederken, diğer arkadaşı cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Arkadaşlarına ateş ettiler
Yine bir başka görüntüde ise, Tem otoyolu Sultangazi kavşağında bulunan gençlerden biri, üzerindeki silahı çıkararak kendilerine doğru gelen arkadaşına ateş etti.
O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İki tabanca da kurusıkı
Her iki olaydaki tabancaların kurusıkı tabanca oldukları öğrenildi.