Sabaha karşı girdikleri müstakil evin depo bölümünde eşya arayan hırsız, dışarıda gözcülük yapan arkadaşının güvenlik kameralarını fark etmesiyle vazgeçti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Hırsızların hedefi bu kez müstakil bir evin deposu oldu.

Görüntülerin adresi İstanbul'un Sultangazi ilçesi.

2 şahıs, sabah saat 06.00 sıralarında gözlerine kestirdikleri bir eve dadandı.

Biri gözcülük yaparken diğeri de eşya aradı

Demir kapıyı sessizce açarak içeri giren şüpheliler depo bölümüne geçti.

Burada biri gözcülük yaparken diğeri de çalmak için eşya aradı.

Sultangazi'de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi VİDEO



Güvenlik kameraları vazgeçirtti

Bu esnada gözcülük yapan şüpheli, güvenlik kameralarını fark etti ve arkadaşını uyardı.

DHA'nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler hırsızlık yapmaktan vazgeçerek olay yerinden ayrıldı.













