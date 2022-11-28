Petrol
81.47
-2.68%
Euro
19.3314
-0.39%
Dolar
18.6309
-0.01%
Altın
1.05
-0.13%
Borsa
4880
0.00%
Bitcoin
308.899
-2.10%
BTXN Coin
5.76
-0.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Sultangazi'de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi

    Sabaha karşı girdikleri müstakil evin depo bölümünde eşya arayan hırsız, dışarıda gözcülük yapan arkadaşının güvenlik kameralarını fark etmesiyle vazgeçti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 28.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi

    Hırsızların hedefi bu kez müstakil bir evin deposu oldu.

    Görüntülerin adresi İstanbul'un Sultangazi ilçesi.

    2 şahıs, sabah saat 06.00 sıralarında gözlerine kestirdikleri bir eve dadandı.

    Biri gözcülük yaparken diğeri de eşya aradı

    Demir kapıyı sessizce açarak içeri giren şüpheliler depo bölümüne geçti.

    Burada biri gözcülük yaparken diğeri de çalmak için eşya aradı.

    Sultangazi'de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi VİDEO

    Güvenlik kameraları vazgeçirtti

    Bu esnada gözcülük yapan şüpheli, güvenlik kameralarını fark etti ve arkadaşını uyardı.

    DHA'nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler hırsızlık yapmaktan vazgeçerek olay yerinden ayrıldı.

    Sultangazi de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi #1

    Sultangazi de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi #2

    Sultangazi de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi #3

    Sultangazi de güvenlik kamerası hırsızlığı engelledi #4


    Rosatom: Yaptırımlar Akkuyu'yu etkilemedi
    Gündem

    Rosatom: Yaptırımlar Akkuyu'yu etkilemedi

    İzmir'de Rus ve Ukraynalılara Türkçe eğitimi veriliyor
    Gündem

    İzmir'de Rus ve Ukraynalılara Türkçe eğitimi veriliyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir