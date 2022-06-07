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    Sultangazi'de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarpıp, yaraladıktan sonra kaçan İETT şoförü, vatandaşlar tarafından tepki gördü.
    • 07.06.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:57
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    Sultangazi'de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü dönüş yapacağı sırada 2 çocuğa çarptı.

    İHA'nın haberine göre; çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı

    Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kollarından ve bacaklarından yaralanan 2 genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    "Yolcuların uyarmasına rağmen durmadı"

    O esnada aracı içerisinde yakınlarını bekleyen Ömürhan Kaya, "Ben o esnada arabanın içerisinde oturuyordum. İETT otobüsü buradan dönerken çocuğa vurduğu gibi çocuk benim aracın camına vurdu. Çocuğu sıkıştırdığı gibi arabanın camı kırıldı. Çocuğun omuzu yaralandı, kesikler var. Vatandaşlar peçetelerle tampon yapıyor. İETT otobüsü kaçtı gitti. Arkasından koştum ama yetişemedim. Plakasını da alamadım. O esnada benim aracın içerisinde de çocuklar vardı. İETT şoförü kusurunu biliyor ama durmadı bastı gitti. İçerisindeki yolcular bile uyarmasına rağmen durmadı." dedi.

    Kaçan İETT şoförüne tepki gösterdiler

    Kaza sonrası kaçtığı iddia edilen İETT şoförüne tepki gösteren Meliha Kaya ise, "Gelinlerim burada alışveriş yapıyorlardı. Oğlum ve torunlarım araç içerisinde bizi bekliyordu. O esnada arabada 2 torunum oturuyordu. Allah’tan çocuklar geride oturuyorlardı. Yoksa vurduğu gibi cam kırıkları çocukların üzerine gelecekti. Biz olay sonrası koşarak geldik ama kaza olmuştu. Şoför bırakmış kaçmış. Bu kadar insansızlık olur mu? İçerisinde çoluk çocuk oturuyor. Ucunda ölüm yok. İnsan yaralıları alır hastaneye götürür. Burada tutanak tutulsun. Neden kaçıyorsun ki." diye konuştu.

    Öte yandan; olay yerine gelen polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Sultangazi de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı #1

    Sultangazi de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı #2

    Sultangazi de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı #3


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