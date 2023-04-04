DHA

İstanbul’un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan telefon dükkanına eli silahlı ve maskeli 6 şüpheli girdi.

Şüpheliler, iş yeri sahibi Şehmus Kılıç'a önce silah doğrulttu ardından da koluna girerek onu kaçırdı.

İddiaya göre, şüpheliler, otomobile bindirdikleri Kılıç'ı, Kağıthane'de bulunan bir depoya götürdü.

Burada Kılıç'a bir video izlettirildi.

Videodaki kişinin Şehmus Kılıç olmadığı anlaşılınca, şüpheliler Kılıç'ı iş yerine geri bıraktı.

1 Nisan’da yaşanan trajikomik olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olanları anlatan Şehmus Kılıç'ın iş ortağı Enes Kocatürk, şunları söyledi:

6-7 kişilerdi, içeri girdiler. 'Şehmus sen misin?' dediler. Ortağım da 'evet benim' dedi. Daha sonra tezgahın arkasına geçip, silah doğrultarak alıp götürdüler. Hepsi maskeliydi. Hiçbirinin yüzünü görmedik. Daha sonra 'yanlış anlaşılma' deyip, ortağımı geri bırakmışlar. Gazi Mahallesi'nde bırakmışlar. Ama maskeli bırakmışlar yüzlerini görememişler. Kendisine herhangi bir konudan bahsetmemişler.