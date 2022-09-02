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    Sultangazi'de kavga eden aile olay yerine gelen polis ekibine saldırdı

    Aile içinde çıkan tartışma bir süre sonra fiziksel kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, öfkeli şahısların saldırısına uğradı.
    • 02.09.2022 - 11:10
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    Sultangazi'de kavga eden aile olay yerine gelen polis ekibine saldırdı

    Aile içi kavga sokaklara taştı...

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde aile içinde belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Mahalleli ihbarda bulundu

    Bir süre sonra alevlenen olay kavgaya dönüşerek sokağa sıçradı. Olayı gören mahalleli polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine kavganın yaşandığı mahalleye gelen ekipler, olaya müdahale etti.

    Polis memurlarına saldırdılar

    Öfkeli aile fertleri ekiplere tepki göstererek bu kez de polis memurlarına saldırmaya başladı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın aktarımına göre; yaşanan arbede çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi de kavga eden aile olay yerine gelen polis ekibine saldırdı #1

    Sultangazi de kavga eden aile olay yerine gelen polis ekibine saldırdı #2

    Sultangazi de kavga eden aile olay yerine gelen polis ekibine saldırdı #3

    Sultangazi de kavga eden aile olay yerine gelen polis ekibine saldırdı #4


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