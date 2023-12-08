AA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde feci bir kaza yaşandı.

Mescidi-Selam otobüs durağına kullandığı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra araçtan inen Veli Zafer Özek, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalıştı.

Sürücü ağır yaralandı

Kayan otobüs sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi. Otobüsün ezdiği sürücü ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdi

Otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Elleriyle otobüsü durdurmaya çalıştı

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Özek'in kayan otobüsü iterek durdurmaya çalışması, çevredekilerin otobüsün altında kalan sürücünün yardımına koşması yer aldı.

Sendikadan açıklama geldi

Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, halk otobüsünü durdurmaya çalışan şoförün aracın altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama geldi.

"Bu cinayet göz göre göre gerçekleşti"

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu cinayet göz göre göre gerçekleşti. Sorumluları İBB, İETT, halk otobüsü kooperatifleridir. KATAŞ-SEN olarak her makama, merciye şoförün çalışırken sürekli her şeyden suçlu bulunmasının yarattığı tehlikeleri rapor olarak verdik, anlattık. Şoför arkadaşlarımız saldırıya uğradıklarında, arabaları trafikte kaldığında bile suçlandılar. Bu cinayet sorgusuz sualsiz suçlanmalara karşı gösterilen bir refleks sonucu gerçekleşmiştir. Tek bir kişi bile daha kaybetmeye tahammülümüz yok.