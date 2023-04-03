Sultangazi'de patlayan lavabo açıcı elini kolunu yaktı Tıkanan lavabosuna döktüğü açıcının bomba gibi patlaması üzerine vücudunda yanıklar oluşan genç kız, kolundan vazgeçtiğini yüzünü düşündüğünü ifade etti.

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 15 Mart’ta saat 16.00 civarında korku dolu anlar yaşandı.

27 yaşındaki Y.A., yemek yapmak isterken canından oluyordu.

Yemek yaptığı sırada lavabonun tıkanmasına karşılık tıkanıklığı gidermek için sıvı bir ürün döken genç kızın kullandığı ürün adeta bomba gibi patladı.

Yüzü ve kolunda yanıklar oluştu

Evde tek başına olan ve patlamayla sıçrayan genç kız, refleksle kaçmaya çalışsa da yüzü ve kolu gibi vücudunun bazı noktalarında yanıklar meydana geldi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Üzerinde parçalanan kıyafetlerini hemen çıkaran genç kız, yakınlarına telefonla ulaşmaya çalışırken, bir yandan da hastaneye gitti.

Evine yakın bir hastanede birtakım tedaviler uygulanan genç kadın, sonrasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne geldi.

O anları anlattı

Burada tedavi altına alınan genç kız, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Genç kız, hissettiği acının etkisiyle kolunun kurtarılamayacağını düşündüğünü ancak yüzüne bir şey olmamasını dilediğini söyledi.

"Yüzüme bir şey olacak diye korktum o an kolumdan vazgeçmiştim"

Lavabo açıcıyı dökmesinin ardından yaşanan patlamayla çok koktuğunu ifade eden Sultangazi’de yaşayan 27 yaşındaki Y. A. şöyle konuştu:

Olay 15 Mart’ta saat 16.00 civarında oldu. Mutfak lavabosu tıkalıydı, açmak istedim. Lavaboya açıcı döker dökmez patladı, üstüme geldi.



İlk telefona koştum ağabeyimi aradım, uzak olduğu için kendim çıktım, dolmuşa bindim, hastane 10 dakikalık mesafedeydi. Orada yanık cerrahisi yoktu elime ve yüzüme krem sürdüler, tekrar kardeşimi aradım beni aldı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldik.



Sadece ürünü kullandım, sıvıydı döker dökmez patladı, ekstra bir şey kullanmadım. Yüzüme bir şey olacak diye korktum o an kolumdan vazgeçmiştim, sonra Mustafa Hoca sayesinde düzeldi, kendisine teşekkür ediyorum.

"Lavabo tıkalıyken bilirkişiyi çağırmaları daha iyi olur"