Polis kontrol noktasında denetime takılan sürücünün geçişine, yapılan incelemenin ardından izin verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 6’ncı haftasında denetimlerini artıran İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yaya ve araçlara yönelik denetim yaptı.

İlçenin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, ilginç anlar yaşandı.

POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Cebeci Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi'nin kesiştiği Çanakkale Şahitleri Caddesi'ndeki denetimde polisler, durdurdukları bir araç sürücüsünün izin kağıdından şüphelendi.

Sultangazi'de polis memurunun üzerine yürüyen sürücü ViDEO

Polis, bir yandan evrakın sahte olabileceği ihtimali üzerine sürücünün izin kağıdını aldığı iddia ettiği Başakşehir Kaymakamlığı iletişim kurmaya çalıştı, bir yandan da kimlik kontrolü yaptı.

Bu sırada sürücü polis ile tartışarak, bir polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı.

İZİN VERİLDİ

Diğer polis memurları araya girmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün, Başakşehir Kaymakamlığı'ndan 2 saatliğine izin belgesi aldığının öğrenilmesi üzerine, geçişine izin verildi.

“KANKAMIN İSTEĞİNİ ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM”

Denetimlerde, polisin durdurduğu Suriye uyruklu bir genç, "Benim kankam burada oturuyor. Kankam bir şey istedi. Onu almak için çıktım." dedi.

Yine durdurulan bir motosiklet sürücüsü de motosikleti yeni aldığını ve denemek için dışarı çıktığını söyledi. Durdurulan ve maske kullanmadığı görülen bir araç sürücüsü, maskesini takması yönünde uyarıldı.

Sürücü polise, “Sigara içerecektim onun için çıkardım.” diye konuştu. Bunun üzerine polis memuru, araç içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu söyledi.