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    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı

    Polis ve zabıta ekipleri, trafik denetimlerinde durdukları minibüsteki Suriye uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi'ne götürüldü.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 17:29
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    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde denetim yapan polis ve Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, öğle saatlerinde Edirne Asfaltı Caddesi'ne şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

    Minibüs içerisinde bulunan kaçak göçmenler, yol kenarındaki telleri de aşarak kaçmaya çalıştı.

    Kaçak göçmenler, ekipler tarafından yakalanarak tekrar minibüse bindirildi.

    SÜRÜCÜ DE YABANCI UYRUKLU

    Yapılan incelemede, minibüs sürücüsünün de yabancı uyruklu olduğu ve oturma izninin bulunduğu öğrenildi.

    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı #1

    İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Hepsinde aynı çanta ve malzemeler bulunan Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen, Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin ifade işlemleri sürüyor.

    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı #2

    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı #3

    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı #4

    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı #5

    Sultangazi’de Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı #6

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