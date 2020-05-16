Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda, eksik evrak nedeniyle bir sürücü ve araçta bulunan, izin belgesi de bulunmayan kişiye ceza yazıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Yasağın başlamasıyla birlikte, bazı vatandaşların hızla evlerine doğru gittikleri görüldü.

GERGİN ANLAR

Polis ekipleri Sultangazi'de denetim noktaları oluşturup yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, bir araca hem evrak eksikliği hem de otomobilde bulunan bir kişinin izin belgesi olmaması nedeniyle ceza yazmak isteyince, gergin anlar yaşandı.

Sultangazi'de sürücü ile çekici arasında gergin anlar VİDEO

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Araç sahibi ile çekici arasında kısa süreli gerginlik oluşurken, trafik polisleri araya girerek tartışmayı önledi. Sürücünün aracı bağlanarak otoparka çekilirken, otomobilde bulunan bir kişiye de izin belgesinin olmaması nedeniyle ceza kesildi.

Ayrıca başka bir kişi daha izin belgesi olmadığı gerekçesiyle cezayı yedi.