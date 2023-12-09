Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

DHA
Zehir tacirlerine geçit verilmiyor...
İstanbul'da Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM- Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
28 şüpheli gözaltına alındı
Yaklaşık 4 ay içerisinde gerçekleşen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda satışa hazır uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
12 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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