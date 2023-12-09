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Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 12'si tutuklanırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.