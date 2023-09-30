Sultangazi'deki ağabey, kardeşine bıçakla saldırdı Erkek kardeşinin işlettiği markete gelen kişi, elindeki bıçakla kardeşine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Sultangazi'de panik anları yaşandı.

Elinde bıçakla kardeşinin işlettiği markete gelen kişi, dışarı çağırdığı kardeşiyle cadde ortasında tartıştı.

Bıçağı görünce saklandı

Ağabeyinin elindeki bıçağı fark eden kişi, koşarak markete sığındı. Tartışma burada da devam etti.

Kardeşine marketten dışarı çıkmasını söyleyen ağabey, daha sonra elindeki bıçakla saldırdı. Kardeşi ise, manav reyonundan aldığı kasa ile kendisini korumaya çalıştı.

Olay yerinden uzaklaştı

Kardeşine sürekli olarak dışarı çıkmasını söyleyen ağabey daha sonra elindeki bıçakla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yaşananları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)