Sümela Manastırı’nda onuncu ayin yapıldı Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda, Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde ayin gerçekleştirildi.

İHA

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda, 2015 yılından sonra 4 yıl ayine ara verilmişti.

'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen ayin gerçekleştirildi.

10. ayin düzenlendi

Ayin nedeniyle saat 08.00'den sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, manastıra gelişinde ilk olarak ayine katılanları selamladı.

Trabzonsporlu futbolcular da katıldı

Ayine Yunanistan, Rusya ve Gürcistan’dan gelen 350’ye yakın kişi katılırken, Trabzonspor’un Yunan futbolcuları Bakasetas ve Kourbelis de ayine katılanlar arasında yer aldı.

Patrik, daha sonra hazırlık için kendisine ayrılan bölüme geçerek ayin için üzerini değiştirdi ve ilahiler eşliğinde ayinin yapılacağı avluya gelerek ayini yönetti.

Ayin yaklaşık 1,5 saat sürdü.