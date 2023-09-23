İstanbul Maltepe'de sünnet düğünü konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı İstanbul Maltepe'de bir sünnet konvoyuna ait görüntülerde düğün için yapılan konvoy trafikte ilerlerken havaya ateş açıldığı saptandı. Maltepe'de sünnet düğünü konvoyunda havaya ateş açan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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DHA

Maltepe'de sünnet düğünü konvoyunda ilerlenirken otomobilin içinden silahla havaya defalarca kurşun atan şüpheli buldu.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde sünnet düğünü konvoyu yapan gruptaki bir kişi arabanın içinden havaya peş peşe ateş açtı.

O anların sosyal medya yayılmasıyla polis ekipleri harekete geçti.

Görüntülerde sünnet çocuğunun da yer aldığı bir grup çocuğun üstü açık bir arabada seyir halende olduğu gözlendi.

Ateş açan şahıs çocukların bulunduğu aracın hemen önünde yol alıyordu.

Havaya ateş açan kişi bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda havaya ateş açan kişinin M.Ç. (42) olduğunu tespit etti.

Havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği belirlenen M.Ç., 22 Eylül Cuma günü Maltepe'de yakalandı.

Olayda kullanılan kuru sıkı tabanca teslim alındı

M.Ç. yakalanırken olayda kullandığı kurusıkı tabancada yanında bulunarak teslim alındı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüphelinin "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)