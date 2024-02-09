Suriye sınırında 3'ü terörist 15 kişi yakalandı Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2'si PKK'lı, 1'i TKP/ML terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı.

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AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, yurt içinde ve hudutlarda yasa dışı faaliyetlere karşı sürekli tetikte.

Hudut Kartalları, Suriye sınırından geçmeye çalışan 3'ü terörist 15 kişiyi yakaladı.

2'si PKK'lı, 1'i TKP/ML terör örgütü mensubu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: