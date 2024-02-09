AA & Ensonhaber
Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, yurt içinde ve hudutlarda yasa dışı faaliyetlere karşı sürekli tetikte.
Hudut Kartalları, Suriye sınırından geçmeye çalışan 3'ü terörist 15 kişiyi yakaladı.
2'si PKK'lı, 1'i TKP/ML terör örgütü mensubu
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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