Suriye’de, teslim olmak isteyen 3 PYD/YPG'li terörist infaz edildi

Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre; Derik’te PYD/YPG'den ayrılıp güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, örgüt talimatıyla infaz edildi.

Terörle mücadeleye yönelik çalışmalar, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor…

Yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlere geçit verilmezken, örgüt içindeki çözülmeler ve ayrılmalarda artıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve insanlı keşif uçakları kullanılarak yurt içinde ve yurt dışında yapılan etkili operasyonlarla birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artarak sürüyor.

DHA’nın haberine göre; çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan terör örgütü PYD/YPG, sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlara başladı.

‘Ajan’ denilerek infaz edildiler

PYD/YPG içinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için 'ajan' oldukları gerekçesiyle infaz edildi.

74 terörist teslim oldu

Öte yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren 74 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.