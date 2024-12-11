Suriye'de Tümgeneral Mahir Esad'ın evi görüntülendi

AA

Suriye, muhaliflerin birleşerek çıkardığı isyan, kanlı Esad rejiminin sonunu getirdi.

Yıllarca kendi halkına insanlık dışı eziyetlerde bulunan Beşar Esad ise sarayını, arabalarını ve ülkesini geride bırakarak Rusya'ya kaçtı.

Rejimin resmen düşmesiyle Esad Ailesi'ne ait yapılar, muhalifler ve halk tarafından basıldı.

EVİNDE DEVASA TÜNELLER BULUNDU

Şam'da Esad Ailesi'nden kalanlar talan edilirken, ülkenin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam'da bulunan evi görüntülendi.

Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'a ait malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu.

ACIMASIZLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eş değer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ne komuta ediyordu.