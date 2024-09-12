Suriye'den geldiği iddia edilen yorgun mermi, Karkamış'ta cana mal oldu Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir vatandaş, Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi ile yaşamını yitirdi.

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İHA

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde son günlerde yaşanan yorgun mermi paniği endişe yaratıyor.

Suriye sınırından hangi amaçla ve nasıl ateşlendiği belirlenemeyen çok sayıda yorgun mermi, ilçede çeşitli noktalara isabet etti.

YORGUN MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

İddiaya göre bu mermilerden biri, Fırat Nehri kıyısında oturan 19 yaşındaki Mehmet Caymaz’ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahaleyi takiben hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Durumu kritikleşen Mehmet Caymaz, Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın ölümü sonrası hastanede yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)