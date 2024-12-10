İHA

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle Türkiye'de yaşayan sığınmacıların ülkelerine dönüş süreci de hızlanırken ortaya yürek burkan hikayeler de çıkıyor.

Bu kapsamda yıllar önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Mustafa ailesi de yıllar süren göçmenlik hayatının ardından ülkelerine dönmek için hazırlığa başladı.

"ONUN YÜZÜNDEN KENDİ ÜLKEMDE DOĞAMADIM"

Türkiye'de geçirdikleri süre boyunca büyük mutluluk yaşadıklarını belirten aile, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ailenin 11 yaşındaki küçük oğlu Ahmet Mustafa ise Suriye'deki iç savaşı doğrudan deneyimlememiş olsa da ülkenin içinde bulunduğu zorlukları ailesinden dinlediğini aktardı.

Küçük Mustafa, “Esad çok zalim. Onun yüzünden kendi ülkemde doğamadım” diyerek savaşın etkilerini dile getirdi.

Mustafa ailesi, Suriye'deki durumun iyileşmesini umut ederken, ülkelerine dönecek olmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen aile, ülkelerine barışın hakim olacağı günlere olan inançlarını koruduklarını söyledi.

"EĞER BİZE KAPILARINI AÇMASALARDI BİZ DE ÖLÜMÜ BEKLERDİK"

Ülkelerine gitmek için toparlandıklarını söyleyen 33 yaşındaki anne Meliha Mustafa, şu ifadelerde bulundu:

Ben 2 çocuğumu Türkiye'de dünyaya getirdim. Oğlum Ahmet, Türkiye'yi çok seviyor. Gözünü Türkiye'de açtı. Çocuklarım Suriye'yi hiç görmedi. Merak edip soruyorlar. Ben de acı dolu günleri anlatmak istemiyorum. Biz artık ülkemize dönmek istiyoruz. Vatanımızı çok özledik. İnsanın vatanından ayrı kalması çok zor. Vatanıma gidince toprağımızı öpeceğim. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Eğer bize kapılarını açmasalardı biz de ölümü beklerdik.

"TÜRKLER ZALİMLERDEN BİZİ KORUDU"

11 yaşındaki Ahmet Mustafa ise çocukların ölmediği bir dünyada yaşamak istediğini belirterek, şu sözleri sarf etti: