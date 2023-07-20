Survivor Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede’yi darbetti TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı Survivor’dan tanınan başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla darbetti. Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

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DHA

Türkiye onu, TV8 ekranlarında yayınlanan “Survivor” programı ile tanıdı…

Dönemin güçlü ve başarılı yarışmacısı başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz’un adı, bu kez kavgaya karıştı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1107 Sokak'ta saat 07.00 sıralarında başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı.

Başına tekme attı

Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü.

Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, sonrasında başına tekme attı.

Bu sırada bir kişinin “Hikmet ağabey, Hikmet ağabey yapma” diye bağırdığı duyuldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hikmet, paylaşımına yorum yaptı

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında “Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız.” dedi.

Hikmet Tuğsuz ise yorumun altına “Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu.” yazdı.

"Öldürmek için geldiler"

Bir açıklama da yapan Dede, “Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı öldürmek amacıyla geldiler. Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı.” dedi.

Polis, Tuğsuz'u yakalamak için çalışma başlattı.