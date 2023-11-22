İstanbul'da Suudi Arabistanlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı Suudi Arabistanlı kadın H.Ş.'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan, evinde bulunan 40 bin dolar ile 100 bin Suudi Arabistan riyali ve 1,5 kilogram altını bir poşete koyarak kendisine teslim etmesini sağlayan şüpheli yakalandı.

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DHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunuyor.

Ancak buna rağmen dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polise başvuran Suudi Arabistanlı mağdur H.Ş., kendisini telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve dolandırdığını söyleyerek yardım istedi.

"Tüm paramı poşete koyup teslim ettim"

Mağdur şahıs, poliste verdiği ifadesinde, terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini bu nedenle tüm parasını kendilerine emanet etmesini isteyen kişilere inandığını söyleyerek “Tüm paramı, altınlarımı bir poşete koyarak bana söylenen yere götürerek teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım." dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek parayı alan şüphelinin eşkalini, ardından kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin para ve altın dolu poşeti aldıktan sonra dolaştıkları anları bir güvenlik kamerası kaydetti.

Gözaltına alındı

Polis, 27 yaşındaki şüpheli Sinan E.'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)